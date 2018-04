RIETI - Il progetto Agricercando continua il suo itinerario tra le eccellenze del Lazio. Ieri è stato il turno di Accumoli dove, presso il centro commerciale Monti della Laga, i volontari di Konsumer hanno montato uno stand per avvicinare cittadini e produttori sotto le proprie bandiere.



Una giornata ricca di scambi, in cui si sono raccontate storie e raccolte speranze. «Dopo il terremoto la nostra produzione è stata totalmente ferma per mesi a causa del crollo dei nostri capannoni, - dice Rita, titolare di un’azienda produttrice di dolci - e solo la solidarietà delle persone, unita all’attività della Coldiretti, ci ha aiutato a rimettere in piedi, almeno in parte, la nostra azienda, che al momento produce in un forno che ci ospita a Roma. Ma c’è davvero ancora molto da fare, tanto per i produttori quanto per i cittadini».



Il tessuto produttivo è ancora vivo e desideroso di promuoversi e la giornata ha avuto il pregio di avvicinare i produttori di formaggi, salumi, pani e carni ai consumatori, creando un momento di confronto e di diffusione di materiale informativo utile a generare “cultura” sui temi di Agricercando.



«Siamo venuti ad Accumoli per mostrare la nostra vicinanza a questo territorio ferito ed avvicinare i cittadini ad agricoltori, allevatori ed imprenditori locali che tanto stanno faticando per continuare produzioni che, in molti casi, vantano decenni di storia - commenta Fabrizio Premuti, presidente Konsumer Italia - Promuovere le eccellenze del Lazio, valorizzando le differenze attraverso la voce dei diretti interessati, significa creare concretamente circuiti di produzione e consumo virtuosi, rivolti ad acquisti consapevoli e soprattutto di qualità».



Agricercando continuerà il suo percorso prossimamente, anche qui nell’alto Lazio, per promuovere la lotta agli sprechi alimentari, valorizzare le produzioni locali, la filiera corta e l’economia circolare.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA