Anche quest’anno l’Accademia Italiana della Cucina premia esercizi e ristoratori reatini

RIETI - Su segnalazione della Delegazione di Rieti, il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Italiana della Cucina, ha deciso di attribuire il “Diploma di Buona Cucina” ad un ristorante reatino e il Premio "Massimo Alberini" a due attività artigiani operanti sul territorio.

Il Delegato di Rieti e membro della Consulta nazionale Avv. Francesco Maria Palomba, nel porre l’accento sul fatto che l’Accademia Italiana della Cucina è unica associazione gastronomica che può vantarsi di essere “Istituzione Culturale della Repubblica Italiana”, si rallegra per l’assegnazione dei premi e riconoscimenti alle attività segnalate dalla Delegazione reatina, segno di attenzione al nostro territorio ed al lavoro svolto dalla Delegazione nell’accendere i riflettori sulle realtà locali meritevoli.

Il Diploma di Buona Cucina è riservato ai ristoranti e alle trattorie di cucina italiana, in Italia e all’estero, che operano nel rispetto della tradizione e della qualità e che siano inseriti nella “Guida ai Ristoranti” (on line), con un minimo di 3 tempietti.

Il ristorante che si è visto assegnare l’ambito riconoscimento è “Delicato”, di Contigliano, condotto dalla giovane, ma già affermata, Chef Carlotta Delicato.

«Con questo riconoscimento - dice il Delegato - si è inteso premiare l’impegno professionale verso i valori della tavola italiana. Nonostante la giovane età Carlotta ha già vissuto importanti esperienze lavorative in Italia ed all’estero, ha vinto la nota manifestazione televisiva Hell's Kitchen Italia nel 2016 e, nel 2022, ha vinto il Cook Awards 2022 come Chef dell’anno».

A questo riconoscimento al ristorante si è aggiunta l’assegnazione del Premio "Massimo Alberini" a due attività artigianali che si sono visti attribuire il meritato premio intitolato al grande giornalista e storico della gastronomia, collega di Orio Vergani, presente alla fondazione dell’Accademia di cui è stato Vice Presidente D’Onore. Il premio è assegnato, a nome della Delegazione, a quegli esercizi commerciali o attività artigianali che da lungo tempo, con qualità costante, offrono al pubblico alimenti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle norme vigenti.

Gli storici esercizi commerciali sono Crosti Enzo, conosciuto per la sua porchetta venduta al pubblico nel suo esercizio di Cotilia e “E … non solo carne" di Stefano Facioni, di Poggio Mirteto, noto per le carni e per le farine.

I riconoscimenti verranno consegnati dal nel corso di una cerimonia di prossima organizzazione.