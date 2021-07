Il Real Sebastiani ingaggia l'ala-pivot Alberto Chiumenti e chiude il mercato: «Sono veramente carico»

Sabato 31 Luglio 2021, 10:28

RIETI - Il Real Sebastiani chiude il mercato con l'ingaggio di Alberto Chiumenti: l’ala-centro ha firmato un contratto biennale e indosserà la maglia numero 3.

La carriera

Chiumenti è nato a Schio il 1° luglio 1987, si forma nelle giovanili della Fortitudo Bologna, dove peraltro fa il suo esordio nel basket maggiore nella stagione 2005/’06. Tra le sue esperienze, oltre Forlì e Vigevano, va ricordata quella di Latina (‘08/’09) e, soprattutto, quella di Casalpusterlengo, dove arriva nel 2010 per restarci fino al 2016: 160 presenze, quasi duemila punti realizzati tra Dna e Lega2. Poi è il momento di voltare pagina e Chiumenti diventa il punto di riferimento di Ravenna: quattro stagioni in A2, intervallate dall’esperienza di Cento, fino ad ottenere la fascia di capitano. Lo scorso anno ha chiuso con 5,4 di media nella realizzazione e 4,6 ai rimbalzi.

Le dichiarazioni

«Sono veramente carico per questa nuova avventura, abbiamo in testa già un obiettivo molto chiaro che è quello di riportare Rieti nella massima serie nel minor tempo possibile. Prendo questa nuova esperienza con grandissimo entusiasmo e colgo l’occasione per salutare i miei nuovi tifosi sperando di vederli presto al PalaSojourner perché avremo assoluto bisogno di loro per perseguire i nostri obiettivi», queste le prime parole di Alberto Chiumenti subito dopo la firma.