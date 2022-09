Rsr ko a Roseto (86-73) saluta la Supercoppa. Contento ko. Dell'Agnello: «Lavori in corso»

RIETI - Finisce a Roseto degli Abruzzi l’avventura della Real Sebastiani Rieti nella Supercoppa Lnp di Serie B. L’ottavo di finale del PalaMaggetti lo vincono i padroni di casa della Liofilchem Roseto col punteggio di 86-73. La coppia Santiangeli-Amoroso segna 37 in totale e condanna i reatini . La squadra di coach Dell’Agnello paga un primo tempo con 48 punti subiti e una difesa sul tiro da tre da rivedere, considerando anche la serata di grazia dei tiratori abruzzesi. Per la cronaca, Roseto affronterà ai quarti di finale la Gemini Mestre dell’ex Npc Alberto Conti. Ora per la Real Sebastiani testa al campionato con due settimane di tempo per correggere le cose che non sono andate.

Primo quarto

Comincia l’incontro con alti ritmi: arrivano per la Sebastiani sei punti in fila per Mastrangelo ai quali risponde Santiangeli con due canestri (5-6). Primo vantaggio per gli abruzzesi dopo tre minuti di gioco grazie alla tripla di Di Emidio che porta il punteggio sul 10-8. Un mini parziale firmato da Santiangeli e Fiusco risponde al gioco da tre punti di Tomasini e costringe Dell’Agnello dopo cinque minuti al time-out col tabellone che indica 18-11 per i padroni di casa. La Real prova a riavvicinarsi con i liberi di Tomasini, Mastrangelo e Paesano, ma Roseto è partita bene dall’arco dei tre punti (5 su 7 nella prima frazione) e Amoroso porta i suoi sul 24-15. Ancora Mastrangelo e Tomasini a tamponare la situazione prima del canestro negli ultimi secondi di Zampogna. È 26-20 per Roseto dopo i primi dieci minuti.

Secondo quarto

Comincia il secondo quarto con lo stesso copione del primo: tripla di Amoroso dopo trenta secondi. Con i liberi di Dincic Roseto tocca la doppia cifra di vantaggio (31-20). Dopo una timida reazione da parte dei reatini con i canestri di Mastrangelo e Matrone, Roseto prosegue il suo momento di grazia con le triple ancora di Santiangeli e Mastroianni che firmano il massimo vantaggio abruzzese (41-24) a cinque minuti dalla fine del quarto, con Dell’Agnello costretto al secondo time-out. Mini break al rientro dal time-out con cinque punti di Spanghero e Chinellato (41-29): stavolta è coach Quaglia a richiamare i suoi in panchina. Continua il festival delle triple per i padroni di casa che martellano il canestro di Rieti: Santiangeli e Amoroso sembrano infallibili (per loro due saranno 24 i punti combinati a metà gara) con una percentuale di squadra stabile oltre il cinquanta per cento dall’arco. I reatini restano a galla grazie ai canestri di Chinellato e Matrone. Il libero di Mastrangelo fissa il punteggio sul 48-34 prima dell’intervallo lungo.

Terzo quarto

Le due squadre cambiano campo ma non cambia l’inerzia della gara: due su due dalla lunga distanza per la squadra di coach Quaglia con Santiangeli e Mastroianni a segno per il più 20 (54-34). Dall’altra parte del campo, Rieti fa fatica a segnare come si deduce dal parziale: dopo cinque minuti gli abruzzesi sono avanti nel quarto 10 a 2 con i soli due punti di Tomasini. Un piccolo break firmato da Paesano e Piccin porta la Real solo a meno 19 (60-41) a tre minuti dalla fine. Negli ultimi minuti del quarto il gap tra le due squadre non cambia: si va all’ultimo quarto con il punteggio di 66-47.

Ultimo quarto

In apertura di quarto periodo una tripla per parte: Zampogna per gli abruzzesi e Chinellato per gli amaranto celesti (70-52). Ancora Roseto dalla lunga distanza con Amoroso dopo la tripla di Ceparano. Lo stesso Ceparano dopo una rubata va a schiacciare per il meno 16 quando mancano quattro minuti e mezzo alla sirena finale. Cinque punti in fila per Mastrangelo e una tripla di Chinellato riducono lo svantaggio a dodici lunghezze (79-67) a due minuti dalla fine. La Rsr arriva anche a meno dieci con i liberi di Tomasini ma la reazione è tardiva: finisce 86-73 per Roseto.

Il coach Dell'Agnello

«Ci eravamo detti di evitare loro tiri facili da 3 la loro caratteristica migliore, e per nostre responsabilità non ci siamo riusciti specialmente all’inizio e questo ha compromesso il resto della partita, condizionato poi dai problemi di falli di Spanghero e Tomasini e dall’infortunio di Contento - afferma il coach Sandro Dell'Agnello - Usciamo da questa competizione, ma siamo a lavori in corso e tanto c’è da migliorare, partendo da un atteggiamento difensivo più concreto e continuo fin dalla palla a due».

Il tabellino

Liofilchem Roseto - Real Sebastiani Rieti 86-73

Parziali: 26-20; 22-14; 18-13; 20-26

Quintetti:

Liofilchem Roseto: Santiangeli, Fiusco, Di Emidio, Mastroianni, Seck

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo, Tomasini, Matrone, Contento, Chinellato

Liofilchem Roseto: Ronca 3, Fiusco 7, Zampogna 12, Dincic 7, Morici, Seck 1, Mastroianni 12, Amoroso 17, Di Emidio 7, Natalini, Santiangeli 20. All. Quaglia

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 16, Tomasini 10, Paesano 3 , Contento 3, Piccin 3, Chinellato 13, Nuhanovic, Matrone 12, Ceparano 5, Okiljevic, Frattoni 3, Spanghero 5 . All. Dell’Agnello