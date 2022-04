Real Sebastiani chiamato a superare l'insidiosa Jesi. Finelli: «Riscattare la sconfitta dell'andata»

RIETI - Conquistato il derby di Rieti e messo in scia l'undicesimo successo stagionale, il Real Sebastiani di coach Finelli ospita Jesi (domani ore 18, PalaSojourner). Per i reatini è l'ultimo appuntamento interno della regular season, che terminerà domenica prossima ad Ancona. Di fronte c'è Jesi: formazione già condannata ai playout, ma con in dote buone possibilità di migliorare il proprio posizionamento. Il team jesino non va sottovalutato: infatti il Real Sebastiani perse due punti pesanti a gennaio nel match che costò la panchina a Finelli, poi richiamato qualche giorno più tardi e lo scorso 10 aprile hanno violato a sorpresa l'impianto reatino, battendo i cugini della Npc.

Il coach Finelli analizza così il prossimo avversario: «Jesi è una squadra di puro talento offensivo, sul campo giocano contemporaneamente quattro tiratori da tre punti, come Magrini, Gay, Rocchi e l’ala forte Ferraro, quest’ultimo uno dei migliori nel ruolo di quattro dell’intera Lega. Accanto a loro c’è un centro, Gloria, che all’andata non c’era, molto solido nel pitturato. Complessivamente Jesi è una squadra che gioca una pallacanestro offensivamente aggressiva e sfacciata con tante soluzioni dall’arco. Per quanto ci riguarda, vogliamo riscattare la sconfitta subìta nella gara d’andata che giocammo ben al di sotto dei nostri livelli, delle nostre potenzialità. Servirà una gara di assoluta solidità difensiva, utile per limitare la loro verve offensiva. Mancano due giornate alla fine della stagione regolare, i playoff si avvicinano e per noi è importante mettere a punto gioco e amalgama di squadra, oltre alla distribuzione di minutaggi».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 1 Tchintcharauli, 7 Stanic, 8 Dieng, 10 Contento, 11 Loschi, 13 Piccin, 15 Maganza, 21 Piazza, 24 Ghersetti, 25 Ndoja, 33 Okiljevic. All. Finelli.

General Contractor Jesi: 1 Ferraro, 6 Gay, 7 Memed, 10 Gloria, 14 Ginesi, 20 Valentini, 25 Rocchi, 32 Rizzitiello, 34 Cocco, 99 Magrini. All. Francioni.

Arbitri: Gurrera (Pv) e Spinelli (Co).

Le altre gare

Montegranaro - Kienergia Npc

Faenza - Ozzano

Teramo - Civitanova

Giulianova - Roseto

Luiss - Senigallia

Imola - Ancona

Cesena - Rimini



Classifica

Roseto 44

Rimini * e Real Sebastiani 42

Kienergia Npc* e Ancona 38

Imola 34

Senigallia e Ozzano 32

Faenza 30

Luiss 28

Teramo 24

Cesena 22

Jesi 19

Civitanova 8

Montegranaro e Giulianova 6

*una in meno