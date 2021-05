Il Real Sebastiani punta subito al bis contro Jesi per ipotecare la semifinale, Panzini pronto al debutto

RIETI - E' entrato in pieno ritmo playoff il Real Sebastiani Rieti, che dopo aver archiviato in maniera netta il debutto ai quarti di finale battendo Jesi 69-55, stasera torna in campo (Valmontone, ore 20) per gara 2. Vuole portarsi subito sul 2-0 la compagine di Righetti, per poi giocarsi il primo match point venerdì al PalaTriccoli e chiudere anzitempo la serie.

E' infatti enorme il divario tecnico tra le due compagini, con la giovane formazione di Ghizzinardi che nulla ha potuto di fronte ad un Real apparso davvero in forma per questo avvio della post season, bravo a resettare tutto il lavoro svolto finora, scendendo in campo concentrato e con la giusta mentalità.

La squadra è tornata a Rieti nella serata di domenica e ieri si è radunata a "Casa Real": rifinitura e analisi video del match di domenica per il team di Righetti, che per gara 2 potrebbe cambiare le carte in tavola. Turnover per Nicolò Basile e dentro Lorenzo Panzini, al debutto in maglia Real Sebastiani: con l'ultimo arrivato pronto ad essere schierato al fianco di Traini.



Così in campo

Real Sebastiani Rieti: 0 Basile, 1 Di Pizzo, 8 Drigo, 10 Panzini, 11 Loschi, 14 Visentin, 15 Paci, 17 Cena, 21 Provenzani, 25 Ndoja, 26 Traini. All. Righetti

The Supporter Jesi: 1 Ferraro, 2 Mancini, 4 Ginesi, 6 Mentonelli, 7 Memed, 11 Quarisa, 15 Giacche', 20 Valentini, 34 Cocco, 59 Giampieri, 99 Magrini. All. Ghizzinardi

Arbitri: Schena (Ba) e Acella (Ba).

