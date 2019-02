IL TABELLINO

RIETI - La trasferta di Catania porta solo brutte notizie al Real Rieti. Si ferma la striscia di risultati utili consecutivi per la formazione amarantoceleste, che cade contro il Meta con il punteggio finale di 4-1. Sconfitta giusta, maturata dopo una prestazione opaca, con Jeffe che causa infortunio che non scende in campo, e Joaozinho, diffidato, che rimedia un cartellino giallo pesantissimo: salterà il big match della prossima settimana contro Pesaro.Il momento non era dei migliori, per via di indisponibili ed acciacchi vari, ma il Real Rieti poteva forse fare qualcosa di più contro un Meta che ha avuto il merito di lottare su ogni pallone e portarsi a casa meritatamente i tre punti. Eppure nella prima frazione è proprio il Real a portarsi in vantaggio con Chimanguinho, che chiude una bella azione di pressing recuperando il pallone e battendo Thiago Perez per lo 0-1. Il Meta però è in partita e trova il pareggio prima dell'intervallo con Espindola dopo una serie di parate super di Putano. Il primo tempo si chiude 1-1. Nella ripresa il Real non sfonda, crea pochi pericoli e va sotto per la prima volta con il gol di Carmelo Musumeci che impatta bene col destro e fa 2-1.Il Real non cresce, la stanchezza si fa sentire e Joaozinho rimedia un giallo per proteste pesante. L'inerzia è però tutta dalla parte del Meta, che trova il 3-1 ancora con Espindola che trova sulla sua conclusione un Putano non perfetto. Il Real si gioca il portiere di movimento ma non riesce mai a trovare il giuzzo: anzi, a poco più di un minuto dalla fine è ancora Musumeci a pescare il definitivo 4-1 a porta vuota. Le attenuanti non mancano, perché questo, sotto tanti punti di vista non è un periodo facile per il Real. Ora bisognerà valutare le condizioni di Jeffe in vista della prossima settimana, al quale vanno aggiunte le assenze certe di Joaozinho, Nicolodi, Alemao e Micoli, che sconta l'ultima delle tre giornate di squalifica.Thiago Perez, Ernani, Amoedo, Musumeci, Espindola, Messina, Silvestri, Spampinato, Alex, Tres, Azzoni, Dalcin, L.Musumeci, Tornatore. All. SamperiPutano, Chimanguinho, Abdala, Jefferson, Rafinha, Esposito, Stentella, Bucci, De Michelis, Jeffe, Joaozinho, Kakà, Gouaiche, Relandini. All. Festuccia10’09’’ p.t. Chimanguinho (R), 16’46’’ Espindola (M), 1’38’’ s.t. C.Musumeci (M), 12’21’’ Espindola (M), 18’43’’ C.Musumeci (M)Joaozinho (R), Abdala (R)Alessandro Malfer (Rovereto), Nicola Acquafredda (Molfetta), Luigi Alessi (Taurianova) CRONO: Antonio Turiano (Reggio Calabria)