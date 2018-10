RIETI - Provinciali, per la presidenza sarà sfida tra Mariano Calisse e Carmine Rinaldi, sindaco di Borgorose il primo, di Fiamignano il secondo. Praticamente un derby del Cicolano, dopo 14 anni di dominio incontrastato dei Sabini.



Si vota mercoledì 31 ottobre ma ad essere chiamati alle urne sono solo sindaci e consiglieri comunali in carica. Sulla carta il centrodestra ha la maggioranza e questo dovrebbe premiare Calisse, candidato espresso da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Destinazione Italia.



Ma la candidatura trasversale di Rinaldi potrebbe spaccare il fronte e alla fine “premiare” l’operazione messa in campo dal centrosinistra, che appoggia l’ex presidente di Federlazio. Altra incognita, la scelta della Lega, che non ha ancora deciso quale dei due candidati appoggiare. © RIPRODUZIONE RISERVATA