Reale Mutua Torino (8) - Bergamo Basket (4) 80% - 20%

(sabato 9 novembre 20.30, Pierantozzi, Centonza e Patti)

Givova Scafati (2) - Orlandina Basket (4) 60% - 40%

(domenica 10 novembre 18.00, Dionisi, Boscolo e Nuara)

Zeus Energy Group Rieti (8) - Ebk Roma (0) 85% - 15 %

(domenica 10 novembre 18.00, Gagliardi, Raimondo, Doronin)

Gevi Napoli (6) - Bcc Treviglio (6) 60% - 40%

(domenica 10 novembre 17.00, Masi, Yang Yao e Marziali)

M Rinnovabili Agrigento (6) - Benacquista Latina (8) 45% - 55%

(domenica 10 novembre 18.00, Bartoli, Gagno e Miniati)

Edilnol Biella (8) - 2B Control Trapani (6) 65% - 35%

(domenica 10 novembre 17.00, Costa, Valzani e Martellosio)

Novipiù Casale Monferrato (10) - Bertram Tortona (6) 70% - 30%

(domenica 10 novembre 18.00, Tirozzi, Terranova e Calella)

CLASSIFICA

RIETI - Al via domani la settima giornata, si parte con la sfida tra Torino e Bergamo. Casale ospita Tortona nel derby per restare sola in vetta, dietro è bagarre per riagganciare la capolista tra Rieti, Latina, Torino e Biella. Al bivio Scafati e Ebk Roma, Perdichizzi e Maffezzoli cercano i primi punti sulle nuove panchine.Dopo la sconfitta sul campo di Latina, Torino ha la possibilità di rialzare la testa, ma dovrà prima battere Bergamo, battuta dalla Npc Rieti sabato scorso, per rimanere in scia delle migliori.Scafati per togliersi dalle zone di bassa classifica e iniziare a cambiare marcia deve battere l'Orlandina, è questa la missione della formazione di coach Perdichizzi, in crisi di risultati anche dopo il cambio in panchina. Di fronte l'Orlandina, reduce da due ko consecutivi.Nel fortino del PalaSojourner, Rieti dopo aver centrato la prima gioia stagionale in trasferta, riceve l'Ebk alla disperata ricerca di punti. Sfida difficile per gli ospiti, che per togliere lo zero in classifica, dovranno superare una Npc lanciatissima in casa, che non può concedersi passi falsi davanti al proprio pubblico.Dal suo approdo, Sacripanti ha cambiato volto e identità a Napoli, che dopo un brutto avvio può recitare un ruolo da protagonista nei piani alti. Dopo aver messo in fila i successi su Scafati, Orlandina e Trapani, la sfida casalinga contro l'insidiosa Treviglio rappresenta un bel test per la compagine partenopea.Agrigento, dopo il successo sull'Orlandina, ospita Latina, seconda in classifica. I nerazzuri sono reduci dalla vittoria su Torino, dimostrando ancora una volta di essere una formazione di assoluto valore e in forma in questa prima parte di campionato.Nel treno delle inseguitrici c'è anche Biella, vittoriosa nell'ultimo turno contro Roma, ospita Trapani, fin qui tra luci ed ombre, meglio in trasferta che tra le mura amiche. Sono due infatti i successi lontano dal PalaIlio, domenica la 2B Control farà visita a Biella, imbattuta al Forum.Casale è la squadra del momento: una striscia di 5 vittorie consecutive che l'hanno proiettata al comando della classifica, il derby contro Tortona, reduce dal successo contro Scafati, è un altro bel banco di prova per la formazione di Ferrari.Casale 10Rieti 8Torino 8Biella 8Latina 8Agrigento * 6Treviglio * 6Napoli 6Tortona 6Trapani 6Bergamo 4Orlandina 4Scafati 2Ebk Roma 0* una partita in meno