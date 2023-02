In Promozione, match in casa per Cantalice e Poggio Mirteto. Amatrice, Passo Corese e Valle del Peschiera in trasferta

RIETI - Riflettori accesi sulla quinta giornata di ritorno in Promozione. Match ostici per Amatrice e Bf Sport. Cantalice e Poggio Mirteto in casa, Valle del Peschiera e Passo Corese fuori.

Real San Basilio- Amatrice (ore 14:30, arbitro Testani di Frosinone, andata 3-1)

Non una semplice gara aspetta l’Amatrice. Il match in casa del Real San Basilio è il primo vero ostacolo verso la corsa alla vetta. I padroni di casa non hanno mai perso fra le mura amiche, solo un pareggio.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

“Domenica incontriamo una quadra che ha un organico costruito per essere su in classifica e lottare per risultati importanti. Una squadra che ha fatto delle partite casalinghe il proprio punto di forza visto che dei 34 punti, 25 li hanno conquistato tra le mura amiche. Noi ci stiamo preparando bene, anche perché siamo tornati ad allenarci sul nostro campo dopo un mese di allenamenti svolti in altre strutture, causa la neve che ricopriva il nostro manto sintetico. Cercheremo di recuperare anche qualche ragazzo acciaccato in modo da presentarsi domenica con tutti disponibili. È importante arrivare con la convinzione e l’atteggiamento giusto, che ci permetteranno poi di avere la giusta mentalità per affrontare la gara”.

Cantalice-Tor Lupara (ore 11, arbitro Riccardi di Ostia Lido, andata 0-0)

I biancorossi tornano al Ramacogi. Gli ospiti sono la squadra che in trasferta ha raccolto meno punti: sette sconfitte e due sole vittorie. Il Cantalice con questa gara può confermarsi difesa solida e puntare addirittura al quinto posto.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

“Tutte le gare sono difficili se non affrontate con il massimo impegno. Noi dobbiamo vincere per dare continuità al nostro momento positivo e cercare di fare più punti possibili .Questa gara va affrontata come se giocassimo con la prima in classifica altrimenti ci sarà il rischio di incappare in qualche risultato negativo”.

Poggio Mirteto-Nomentum (ore 11, arbitro Carucci di Roma 2, andata 1-1)

Al comunale di Poggio Nativo arriva la formazione allenata da mister Benigni che di fronte non troverà Domenici, il quale per motivi personali ha momentaneamente lasciato la panchina mirtense ma si attende il suo rientro.

Alessandro Pieroncini, direttore sportivo del Poggio Mirteto

“Sarà sicuramente una partita difficile conosciamo bene il valore dell'avversario, sappiamo che hanno dei singoli importanti ed un allenatore navigato per questa categoria. Stiamo lavorando bene sicuramente c'è rammarico per le due sconfitte che abbiamo rimediato soprattutto per il modo in cui sono venute. Contro Sant'Angelo con un pizzico di sfortuna domenica con una prestazione nettamente al di sotto delle nostre potenzialità. Vogliamo ritornare a fare punti e stiamo cercando di preparare al meglio la sfida di domenica. Abbiamo qualche defezione e speriamo di recuperare alcune pedine importanti all'interno della settimana”.

Bf Sport- Sporting Montesacro (ore 15, arbitro De Marco di Tivoli, andata 5-0)

I gialloneri usciti dalla zona calda della classifica possono giocare con più serenità ma di fronte avranno lo Sporting. Avversario ostico che nel girone di andata ha annientato la formazione reatina.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

“Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra con ottime individualità. È la nostra bestia nera. La stiamo vivendo con grande serenità e con la consapevolezza che i ragazzi stanno affrontando un buon momento. Non possiamo fare passi falsi ora che siamo usciti dalla zona calda. Per ottenere i risultati bisogna fare le prestazioni”.

Futbol Montesacro- Valle del Peschiera (ore 11, arbitro Sanchez di Ciampino, andata 1-1)

Altro scontro in chiave salvezza per il Vdp. Altra opportunità di uscire dai play out. Match difficile in casa di una buonissima squadra. I reatini arrivano con qualche defezione.

Antonio Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

“È una partita che vale doppio, non bisogna perdere. Dobbiamo dare il massimo. Ci vuole convinzione e calma. Bisogna rimanere calmi e io cercherò di trasmettere questo clima”.

Riano-Passo Corese (ore 11, arbitro Gramorelli di Ciampino, andata 0-2)

Il Passo Corese ha davanti un’altra finale. Serve fare punti per credere nella salvezza.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

“L’ambiente è tranquillo. Nonostante la sconfitta contro la Bf Sport, nel secondo tempo abbiamo fatto la nostra gara. Abbiamo qualche defezione. Finché la matematica non ci condanna noi ci crediamo, dobbiamo dare fastidio a tutti”.

Le altre gare

Sant’Angelo Romano- Grifone Gialloverde

Settebagni- Athletic Soccer Accademy

La classifica

Settebagni 43

Amatrice 39

Sant’Angelo Romano 35

Real San Basilio 34

Sporting Montesacro 32

Cantalice 29

Nomentum 28

Poggio Mirteto 27

Tor lupara 22

Athletic Soccer Accademy e bf Sport 21

Futbol Montesacro 20

Riano 19

Grifone Gialloverde e Valle del Peschiera 18

Passo Corese 10