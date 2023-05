Prima: Città di Rieti sul campo del Castrum, Fiamignano a Roma. Gare e arbitri

RIETI - Si alza il sipario su un'altra domenica di Prima Categoria, ventisettesima giornata in programma con sette gare, tra cui due big match e sfide salvezza che sapranno sicuramente rendere unica questa terzultima giornata della stagione 2022/23.

Spicca il big match tra il Castrum Monterotondo e Città Di Rieti previsto per domenica in mattinata, gara a dir poco fondamentale per i reatini che hanno la possibilità di recuperare tre punti sulla capolista Monterotondo 1935 visto il turno di riposo, reatini che si presentano al match con il morale alto vista la vittoria in Coppa Lazio ai rigori nella giornata di mercoledì, zero possibilità di errore per gli uomini di Pagliarini che con una vittoria riaprirebbero il discorso campionato, gara tutta da vivere.

Match in esterna anche per il Fiamignano Valle Del Salto, impegnata domenica mattina nel campo del III Municipio Calcio, gara molto importante per gli equicoli che dopo la beffa nella scorsa giornata vogliono tornare alla vittoria per tentare di riprendere la terza posizione e chiudere il campionato in top tre, match che saprà sicuramente regalare emozioni.

Gara molto importante anche per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata domenica pomeriggio in casa contro il Soratte. Big match previsto che vede i padroni di casa in un gran periodo di forma che dura da ben quattro giornate, ospiti anch’essi in gran forma con la voglia di tenersi stretto il terzo posto e tentare di tornare in terra capitolina con il massimo dei punti, gara che si prevede dall’alto agonismo e spettacolo.

Match interno anche per il Poggio San Lorenzo, che al comunale di Poggio San Lorenzo ospiterà il Castenuovese Calcio, gara importante per entrambi che vede i padroni di casa a più due dagli ospiti con la possibilità in caso di vittoria di avvicinarsi ai cugini del Casperia e provare a chiudere il campionato sopra.

Giocherà in casa anche il Casperia, impegnato in mattinata contro il Football Jus, gara apparentemente complicata per i sabini che dopo il turno di riposo vogliono tornare a una vittoria che manca dal 16 Aprile, ospiti con la voglia di trovare una vittoria per cercare di avvicinarsi al Fiamignano e conquistare il quarto posto.

Match salvezza per il Ginestra, impegnato sempre in mattinata ospite del Brictense, gara a dir poco fondamentale per i sabini che in cerca disperata di punti vogliono trovare la vittoria per tentare di riaprire il discorso salvezza e sperare di recuperare qualche punto sull’Alba Sant’Elia, match molto importante anche per i padroni di casa che già salvi vogliono avvicinarsi ai cugini del Castelnuovese.

Giocherà in casa invece l'Alba Sant'Elia, impegnato anch'esso in mattinata contro l'Accademia Sporting Roma, match dall’alto peso specifico perché in caso di vittoria e l'eventuale sconfitta del Ginestra salverebbe automaticamente l'Alba Sant'Elia dalla diretta retrocessione e condannerebbe matematicamente il team sabino a tornare in seconda categoria, match tutto da vivere.

Turno di riposo per il Monterotondo 1935 che resterà comunque al primo posto con 65 punti.

Programma gare (XXVII giornata):

Castrum Monterotondo-Città Di Rieti 1936 ore 11:00 (arbitro Federico Moretti di Viterbo)

III Municipio Calcio-Fiamignano Valle del Salto ore 11:00 (arbitro Marco Mastropietro di Civitavecchia)

Casperia-Footbal Jus ore 11:00 (arbitro Florestan Marletta di Roma 1)

Brictense-Ginestra ore 11:00 (arbitro Emiliano Vedovato di Roma 2)

Alba Sant’Elia-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Alessandro Pasquale di Ostia Lido)

Accademia Calcio Sabina-Soratte ore 16:30 (arbitro Stefano Proietti di Civitavecchia)

Poggio San Lorenzo-Castelnuovese Calcio ore 16:30 (arbitro Leonardo Ridolfi di Roma 1)

Riposa Monterotondo 1935

Classifica

Monterotondo 1935 65

Città di Rieti 1936 61

Soratte 47

Fiamignano Valle del Salto 45

Football Jus 38

Castrum Monterotondo 37

Accademia Calcio Sabina 34

Accademia Sporting Roma, Casperia 31

Poggio San Lorenzo 26

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 24

Brictense 17

Alba Sant’Elia 15

Ginestra 8