Poggio Mirteto cerca punti sul campo della corazzata Monterotondo. Pieroncini: «Daremo il massimo»

RIETI - Il Poggio Mirteto affronta una sfida ricca di emozioni: i mirtensi alle 11 vanno in casa del Monterotondo, la seconda della classe. Terminò 0-0 il match di andata.

I sabini che arrivano alla gara dopo un duro ko contro il Fiano Romano (2-5) cercano di ritrovare la serenità e soprattutto la vittoria che manca ormai dal 20 dicembre. Due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare. La sfida contro il Monterotondo non è sicuramente la più facile per ritrovare punti in ottica salvezza ma i mirtensi si dicono pronti.

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«Sarà una partita dura da affrontare contro una squadra che sta lottando per vincere il campionato, veniamo da un periodo particolare però i ragazzi stanno lavorando a testa bassa e sono sicuro che riusciremo a venire fuori da questa situazione che nelle ultime settimane si è fatta un po' complicata. Nonostante i risultati la squadra ha sempre offerto ottime prestazioni e sono sicuro che anche la fortuna tornerà a sorriderci».