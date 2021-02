Pd Fara Sabina, si inaugura la scuola di formazione politica

RIETI - Partirà nel pomeriggio, sulla piattaforma Zoom, il corso di formazione politica promosso dal Pd di Fara Sabina. Si comincia oggi, 20 febbraio 2021, alle ore 15 con il primo seminario sulla storia della politica italiana dalla nascita della Costituzione. A relazionare sarà Cesare Pinelli, professore di Diritto pubblico all’università La Sapienza di Roma.

«Il circolo del Pd di Fara Sabina in collaborazione con l’onorevole Fabio Melilli, con il consigliere Regionale Fabio Refrigeri e con la federazione della Provincia di Rieti – spiegano il commissario Enzo Antonacci e gli organizzatori -, nelle prossime settimane darà il via ad una scuola di formazione politica. Sì partirà dalla storia della politica Italiana, passando per temi come la parità di genere e la transazione ecologica, fino ad arrivare al più recente Next Generation EU. Obiettivo generale del corso è fornire conoscenze teorico- pratiche aggiornate per lo sviluppo di competenze nell’ambito delle organizzazioni politiche, della cittadinanza attiva e dell’amministrazione pubblica. Ciascun relatore – concludono - attraverso l’esperienza maturata negli ambiti per i quali interverrà ci renderà maggiormente consapevoli di come principi e valori, attraverso l’attività politico-amministrativa si trasformino in progetti e azioni in grado di modificare assetti importanti della vita quotidiana».

