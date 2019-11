RIETI - C'è grande attesa per l'arrivo del Papa a Greccio. La sala stampa della Santa Sede ha diffuso un bollettino con il programma dettagliato dell'evento.



Papa Francesco decollerà alle 15.15 dall’eliporto del Vaticano. Alle 15.45 è previsto l'atterraggio nel piazzale sottostante il Santuario Francescano di Greccio.

In auto, il Papa arriverà poi nel piazzale dove sarà accolto dal vescovo Domenico e da padre Francesco Rossi, Guardiano del Santuario Francescano. Alle 16 Papa Francesco si raccoglierà in preghiera nella grotta del Santuario, dove firmerà la Lettera sul Presepio.



Seguirà nella chiesa del Santuario la celebrazione della Parola. Alle 17 il decollo per il ritorno in Vaticano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA