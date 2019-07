© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Aperti questa mattina i lavori del secondo Forum delle Comunità Laudato Si'. Il moderatore Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede ha letto il messaggio inviato da Papa Francesco in occasione di questo appuntamento. Sono attualmente in corso i lavori, dopo i saluti del Vescovo di Rieti Domenico Pompili, del fondatore di Slow Food Carlo Petrini e del sindaco di Amatrice Antonio Fontanella.«È un segno di speranza ritrovarsi ad Amatrice, il cui ricordo è sempre presente al mio cuore - scrive il Papa - non solo è un segno di prossimità a tanti fratelli e sorelle che ancora vivono nel guado tra il ricordo di una spaventosa tragedia e la ricostruzione che tarda a decollare, ma esprime anche la volontà di far risuonare forte e chiaro che sono i poveri a pagare il prezzo più alto delle devastazioni ambientali».Il Pontefice ha consegnato ai presenti tra parole sulle quali riflettere ed assumere come atteggiamento: dossologia (atteggiamento della lode), eucaristia ed ascesi.«Auspico - ha concluso Papa Francesco - che le Comunità Laudato Si' possano essere germe di un rinnovato modo di vivere il mondo, per dargli futuro, per custodirne la bellezza e l'integrità per il bene di ogni vivente, ad maiorem Dei gloriam».