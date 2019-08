© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Buona la prima per le Osterie dei Pozzi, tornate ieri ad animare l'estate dei reatini. I più piccoli, e non solo loro, si sono divertiti con i giochi in legno, mentre la serata è stata animata dalla musica di Rootsattitude, Arte jazz big band e Iacopo Bertini e Texas Chocolate. Prese d'assalto le nove osterie che propongono prelibatezze come gli arrosticini, le polpette, verdure, fritti e dolci.Questa sera, dalle 21.30 musica anni 80 e 90, Oumy n’diayei e Heavy Wood. Domani sarà la volta di Eliana e Cristian, Fireflies e Luca e Germano.Oggi dalle 19, Giallo al Centro propone “Il male non va in vacanza - Le città in nero” conversazioni thriller con Sara Ferri che presenta “Dimentica la notte” e Roberto Leonardi con “Lasciati uccidere”. Domani l'associazione culturale Macondo propone invece il baratto dei libri: lettori piccoli e grandi potranno scambiarsi testi di ogni genere.Domani è in programma alle 18 con appuntamento all’Osteria Garibaldi in via Garibaldi, la visita guidata gratuita tra gli storici vicoli del rione per svelare storie inedite e memorie perdute. Per informazioni 320-291903.