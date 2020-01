CARRIERA IMPORTANTE

GIOVANE PROMETTENTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Kenneth Obodo è il primo colpo di mercato del Rieti. Il centrocampista nigeriano, 35 anni il prossimo 5 giugno, oggi 7 gennaio, ha seguito gli allenamenti della squadra al "Gudini" a bordocampo insieme all'ex attaccante della Pro Vercelli, Raffaele Russo. I due calciatori, domani mattina effettueranno le visite mediche, dopodiché firmeranno i rispettivi contratti e nel primo pomeriggio saranno in campo con i loro nuovi compagni di squadra in occasione dell'ennesimo test in famiglia contro la Berretti chiesto (ed ottenuto) da Beni per consentire sia a Obodo, che a Russo, di prendere confidenza con i dettami tattici del tecnico marchigiano.Kenneth Obodo è arrivato in Italia nell'estate del 2009 e dopo aver fatto le fortune del Pisa, sia in D, che in serie C, è approdato al Grosseto esordendo in serie B. In carriera, Obodo, ha vestito anche le maglie di Alessandria, Juve Stabia, Sudtirol e soprattutto Vibonese: coi calabresi un biennio indimenticabile, prima la promozione in D lo stesso anno in cui il Rieti di Parlato faceva altrettanto (le due squadre si sono poi sfidate nella Poule scudetto), poi lo scorso campionato in C da protagonista indiscusso del centrocampo rossoblù.Diverso, ma ugualmente interessante, il ruolino di Raffaele Russo: attaccante laterale, classe '99, scuola Napoli, ha già giocato in serie C con le maglie di Albissola (22 presenze, zero gol) e Pro Vercelli dove è arrivato l'estate scorsa, senza però riuscire a trovare continuità. A Rieti potrebbe esplodere: la società ci punta.