Nuova Rieti Calcio, la regola del "3" vale pure con Poggio Catino (3-1). Ora è fuga

RIETI - Il tifo caldo e il sintetico di Cantalice spingono la Nuova Rieti Calcio alla quattordicesima vittoria stagionale: 3-1 casalingo contro il Poggio Catino (18 punti). I timbri di Patacchiola, Ramazzotti e Tiraferri anche se i sabini riescono a portarsi sul 2-1 con un rigore. Vetta e gap sulla seconda confermati: 44 punti complessivi, +8 sul Borgorose che, come Stimigliano, ha vinto. Domenica la trasferta a Monteleone. Intanto, si tratta del quinto risultato utile di fila (4 successi) in altrettante uscite.





Neanche al decimo minuto la Nuova Rieti Calcio passa in vantaggio su uno schema da fallo laterale destro. Tiraferri mette in mezzo all'area e Patacchiola insacca di testa. Passano venti minuti e ancora da un fallo laterale da destra si crea l'occasione giusta per il gol: stavolta segna Ramazzotti, con la palla vagante lasciata in area. Neanche un minuto dopo il Poggio Catino guadagna un penalty per un fallo in area: battuta centrale di Pompei e 2-1, risultato col quale si va nello spogliatoio.



In 20 minuti del secondo tempo almeno due ottime occasioni per arrotondare, prima con Santoprete e poi con Ramazzotti. Serve attendere altri sei minuti poi la progressione sulla destra di Tiraferri si trasforma in una conclusione potente che taglia l'aria e si infila alle spalle del portiere ospite. Il capitano cavalca per tutto il campo, per la quarta rete stagionale. Finisce 3-1 a Cantalice, coi tifosi amarantocelesti che cantano e applaudono.