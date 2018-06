di Juri De Santis

RIETI - Una bellissima vittoria per 73-66 contro la Scuola Basket Frosinone porta l’under 15 della Npc Willie a conquistare la Coppa Lazio. Una partita infuocata sia per il grande tifo dei supporter frusinati che per il grande caldo.



Il match inizia bene per i reatini che attaccano perfettamente il canestro e in difesa alternando una difesa press ad una difesa ad uomo prendono il primo vantaggio al riposo lungo sul 40-34.



Ritorno in campo Frosinone prova a riavvicinarsi con rieti che sbaglia di più in attacco e i ciociari si rifanno sotto sul 52-50.



Ultimo quarto bello e intenso giocato alla grande da ambo due le parti, la difesa della Npc l’ha fatto da protagonista, la quale ha permesso di aggiudicarsi la vittoria.



Npc : Imperatori 5, Mammoli 30, Frizzarin 9, Buccini 9, Jhon 12, Di Muzio 1, Prosperi 3, Martini, Scappa 1, Barsotti 4



IL COMMENTO SULLA STAGIONE DI DE AMBROSI

A descrivere la stagione vittoriosa fatta dai ragazzi l’allenatore Gianluca De Ambrosi: «Ho avuto il piacere di iniziare a lavorare con questo gruppo l’anno scorso, e abbiamo da subito fatto vedere una grande grinta mancando, solo per differenza canestri, la seconda fase del campionato. L’accesso alla seconda fase è sfumato anche quest’anno quindi nella Coppa Lazio c’è stata tanta voglia di riscatto al fine di dimostrare le capacità di un team che in questi due anni ha lavorato molto duramente. La finale di Coppa Lazio si è disputata inoltre in trasferta, su un campo dove il nostro avversario risultava essere imbattuto per tutta la seconda fase».



Una bella soddisfazione per coach De Ambrosi che ha visto il suo gruppo crescere tecnicamente e diventare sempre più affiatato. Una squadra dove l’apporto di ogni singolo giocatore, anche di chi ha giocato meno, è stato indispensabile. Indispensabile come l’aiuto del dirigente Angelo Buccini che con pazienza si è occupato del calendario, dell’organizzazione delle trasferte e di molto altro. Tra i ringraziamenti del coach De Ambrosi anche quello a Sandro Brandi, che ha saputo dare consigli molto utili ai ragazzi e all’allenatore.



Ovviamente un ringraziamento particolare va ai genitori dei ragazzi: «Ringrazio i genitori per la grande fiducia dimostrata nei miei confronti e per la loro disponibilità. Sapere che i genitori sono un fattore incoraggiante fa bene allo sport e a tutti i ragazzi ed il loro supporto fa la differenza» ha concluso coach De Ambrosi.

Giovedì 14 Giugno 2018



