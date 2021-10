Mille emozioni nella presentazione della Npc fra passato, presente e futuro. Foto

Venerdì 1 Ottobre 2021, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 20:35

RIETI - Una presentazione da film, con un video emozionale su tutta la storia della Npc, che il club di patron Cattani si è presentato alla città. “Viverla passo dopo passo” lo slogan lanciato da numero uno della Npc.

«È una bella gioia rivedere gente al chiuso. Sono 30 anni che questa società va avanti, quel video mi ha emoziona. Da Antino Jackson a Bobby Jones e Fabio Orlandi, il nostro storico capitano, che sta vivendo una vita poco fortunata. Lo scorso anno c’è stato un inciampo, qualcuno ha sbagliato, ma vogliamo tornare in A2. Il programma è triennale, credo che ce la faremo, è un progetto che va fatto con calma. Siamo vicini alla conclusione del campo di Contigliano, nella Piana attiveremo la foresteria, in via del Terminillo ci saranno gli alloggi per i giocatori. Non vogliamo fermarci, non leghiamo tutto al risultato sportivo, è un progetto a lungo raggio».

APPROFONDIMENTI BASKET La presentazione al Moderno

A salutare il nuovo anno sportivo anche il primo cittadino Antonio Cicchetti: «Passo dopo passo evoca tenacia, è alla tenacia voi state facendo appello - esordisce così il sindaco Cicchetti - C’è una storia attorno a questo sport, in passato il basket attraeva, aveva messo radici. Voi avete messo radici, rinascita, ricrescita, ma tutto ciò va coltivato con pazienza. Auguri per questo lavoro di ricostruzione, di voltare pagina, perché la vita è così. Le città non periscono, noi vi siamo affianco, auguri Peppe Cattani, sei nei nostri cuori».

Tra gli ospiti anche il Vescovo Domenico Pompili: «Sono rimasto stupito dalla presenza eterogenea dei ragazzi della squadra. La vostra presenza rende questa città ancora più aperta e accogliente. Il basket è in occasione per fare sport in mezzo ai ragazzi, mi auguro che la Npc possa sempre facilitare l’accesso a una platea sempre più vasta».

Tra le autorità in rappresentanza della Provincia, Maurizio Ramacogi. Poi spazio a tutto il mondo Npc: sul palco dirigenti, collaboratori, tecnici e ragazzi delle giovanili, guidati dal responsabile Paolo Matteucci, le ragazze della serie B, i componenti del gruppo della Npic e le iniziative della Npc Cares, tutti a prendersi l’applauso della vasta platea del Cinema Moderno.

Arriva il momento della prima squadra, con il general manager Gianluca Martini: «La presentazione è sempre emozionante, quest’anno lo è ancora di più, dopo quello che abbiamo passato. Era più facile fare piazza pulita, ma abbiamo creduto ad un gruppo che ha fatto bene in sei anni. A Rieti c’è professionalità, non è vero che chi viene da fuori è più bravo. Ripartiamo con più entusiasmo, che sto chiedendo a tutti, sarà la nostra stella polare. La Npc non è una società sportiva, è un emozione, è sinonimo di tenacia, che ci ha sempre contraddistinto. Non vediamo l’ora di riempire il palazzo, come accadeva in passato».

Tra le novità del club, la collaborazione tra Npc e l’Asl di Rieti per promuovere la campagna vaccinale. Emozionato anche il tecnico Ceccarelli: «Grazie di essere qua. Grazie al presidente per le parole, è bellissima questa presentazione per una società così radicata nel territorio, tutto ciò non è aria fritta. Abbiamo un dovere morale per portare il risultato. Vi invito al PalaSojourner, non siamo così belli, ma proveremo a darvi delle emozioni».

Le immagini della vittoria del derby aprono il gran finale con la presentazione della prima squadra. «Sono onorato di essere stato scelto capitano di questa squadra. Sono orgoglioso di questi ragazzi, sono convinto che daremo tutto, sperando di far felice il presidente e un’intera città», le parole di capitan Broglia.