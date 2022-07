La Npc ufficializza l'ingaggio dell'ala Lorenzo Tortù: «Club, coach e Timperi decisivi per la mia scelta»

RIETI - Secondo volto nuovo in casa Kienergia Npc Rieti, il club di patron Cattani ha ufficializzato il raggiungimento dell'accordo con l'ala Lorenzo Tortù. Classe 1993, scuola Vuelle Pesaro, Tortù è reduce da una stagione da protagonista in A2 a San Severo, terminata con 14 punti di media e 4 rimbalzi catturati. Per anni protagonista in serie B con ottime cifre tra Senigallia e Salerno in particolar modo, Tortù avrà un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico amaranto celeste.

Queste le prime dichiarazioni del neo giocatore della Npc Rieti: «Sono molto contento di venire a Rieti. Conosco bene la società, l’allenatore e Marco Timperi e sono state pedine importanti per la mia scelta - spiega il lungo nativo di Atri - Non vedo l’ora di scendere in campo e soprattutto conoscere i nostri tifosi, che saranno estremamente fondamentali per la stagione. Un saluto a tutti, ci vediamo presto».