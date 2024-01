Npc, non resta che invertire la rotta contro Desio. Ponticiello: «Serve accorciare sul gruppone che ci precede»

RIETI - La Npc torna al PalaSojourner, domani (ore 18,00) arriva Desio. Si tratta di un altro incrocio salvezza per i reatini, a secco di vittorie da tre turni, sono richiamati a riscattare la sconfitta allo scadere dell'infrasettimanale a Omegna.

Punti pesanti in palio per le due formazioni, lo sa bene coach Francesco Ponticiello che presenta così il match: «Vogliamo tornare al successo e provare a riaccorciare le distanze con il gruppone che ci precede in classifica. Desio è una compagine atipica, in grado di aprire il campo con il tiro da 3 punti e cavalcare il suo contropiede. Sarà indispensabile farsi trovare pronti a fronteggiare l’emergenza e la durezza del confronto».

Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 24 Perella, 33 Zucca.

All. Ponticiello.

Rimadesio: 1 Klanskis, 2 Caglio, 4 Valsecchi, 6 Tornari, 10 Raffaldi, 11 Fumagalli, 12 Giarelli, 18 Mazzoleni, 19 Maspero, 21 Sodero, 28 Baldini. All. Gallazzi.

Arbitri: Settepanella (Te) e Gambuzzi (Ch).

Le altre gare

Brianza - Salerno

Cassino - Fiorenzuola

Sant'Antimo - Pielle

Caserta - Herons

Gema - Crema

Libertas - Piombino

Piacenza - Avellino

Classifica

Herons 32

Libertas e Pielle 30

Gema 24

Lissone, Crema, Piombino e Sant'Antimo 22

Cassino e Omegna 20

Legnano, Fiorenzuola, Avellino, Desio e Piacenza 18

Npc 12

Salerno 7

Caserta 4