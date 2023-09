La Npc supera Sant'Antimo in finale per 74-70 e vince il torneo di Campli

RIETI - Altri segnali di crescita per la Npc Rieti, che trionfa al Memorial “Chicco Zorzi” a Campli grazie al 74-70 rifilato in finale a Sant’Antimo, avversaria dei reatini in campionato. Assente di nuovo Del Sole, a trascinare i reatini ci pensano Markovic e Kassar con 24 e 23 punti, bene anche Cavallero a referto con 13 punti. Sfida praticamente mai in discussione, Da Campo e compagni sempre avanti nel punteggio, nell'ultimo quarto Sant'Antimo prova a rientrare fino al meno 3 nell'ultimo minuto, ma Rieti riesce a difendere il risultato e a portare a casa il quadrangolare.

Il coach Ponticiello

«Partita vinta facendo delle ottime cose a larghi tratti sia sul profilo difensivo che offensivo. Importante sarà avere continuità (problema muscolare per Melchiorri) e credo che questa capacità di saper soffrire da parte della squadra farà felici i nostri tifosi. Quello di stasera è stato un primo step per capire cosa vogliamo fare nel corso della stagione, coinvolgendo tutte le energie, quelle dei giocatori sul parquet e quelle dei tifosi sugli spalti».

Il tabellino

Npc Rieti: Imperatori, Agostini 2, Da Campo 5, Markovic 24, Melchiorri 2, Cavallero 13, Cassar 23, Bacchin 3, Perella, Mele. All. Ponticiello.

Psa Sant’Antimo: Menella, Peluso 2, Gallo 3, Dri 16, Cantone 13, Scali 17, D’Apice 11, Colussa 2, Stendardo 6.

All. Gandini.