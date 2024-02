Npc a Salerno per lo scontro salvezza. Torna Roderick, c'è anche il nuovo playmaker Sulina

RIETI - È obbligata a vincere la Npc Rieti domani al PalaLongo (ore 18) contro la Virtus Arechi Salerno. Incrocio salvezza chiave per i reatini che hanno salutato in settimana Cavallero, ma ritrovano Roderick dopo un lungo stop e un nuovo playmaker: Victor Sulina da Matelica. Vincere per tenere staccata Salerno e recuperare terreno sulle gruppetto davanti è dunque la missione dell’ex Ponticiello.

Così in campo

Virtus Arechi Salerno: 3 Agostini, 4 Acunzo, 6 Cucco, 7 Spizzichini, 9 Kekovic, 18 Arnaldo, 19 Matrone, 22 Fraga, 46 Renzullo, 69 Spinelli. All. Amato.

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 24 Perella, 33 Zucca, 34 Roderick, Sulina. All. Ponticiello.

Arbitri: Rinaldi di Livorno e Ricci di Perugia.

Le altre gare

Cassino – Desio

Pielle – Legnano

Piombino – Crema

Piacenza – Gema

Herons – Avellino

Caserta – Brianza

Fiorenzuola – Omegna

Sant’Antimo - Libertas (9 aprile)

Classifica

Pielle 40

Herons e Libertas 38

Gema 30

Sant’Antimo 28

Brianza, Piombino e Legnano 26

Omegna, Crema, Fiorenzuola e Avellino 24

Cassino 22

Piacenza e Desio 20

Rieti 18

Salerno 11

Caserta 8