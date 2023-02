Kienergia a caccia del bis a Piacenza. Ceccarelli: «Vincere in trasferta sarebbe importante»

RIETI - Ritrovato il successo nel match interno contro Monferrato, la Kienergia Npc cerca continuità nella trasferta di Piacenza contro l'Assigeco, in programma domani al PalaBanca. Con il ritorno alla vittoria, la compagine reatina ha ritrovato un po' fiducia e serenità e domani mira a sbloccarsi finalmente in trasferta. L'avversario è però uno di quelli tosti e insidiosi, infatti la formazione di Salieri, nonostante l'infortunio di Sabatini, è riuscita a reinventarsi, grazie all'apporto di una buona coppia di americani, l'esperienza di Pascolo e l'aggiunta di Portannese, hanno fatto sì che Piacenza riuscisse a battere in trasferta la capolista Cantù nell'ultimo turno.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach Ceccarelli, ex dell'incontro, sulla panchina dell'Assigeco dal 2018 al febbraio 2020, presenta così la sfida: «Vietato guardare l’avversario, che comunque è di una caratura importante avendo battuto in trasferta Cantù domenica scorsa - commenta Gabriele Ceccarelli - Ha sopperito all’assenza di Sabatini inserendo Portannese, per noi si tratta di una partita importantissima, perché vogliamo provare ad ottenere una vittoria esterna anche se sappiamo perfettamente che non sarà semplice».



Così in campo

Assigeco Piacenza: 2 Gajic, 4 Cesana, 9 Varaschin, 11 Miaschi, 12 Galmarini, 14 Pascolo, 21 Querci, 22 Skeens, 23 McGusty, 24 Portennese, 25 Soviero, 34 Gherardini. All. Salieri.

Kienergia Npc: 4 Rotondo, 6 Jhon, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ceccarelli.

Arbitri: Boscolo (Ve), Marzulli (Pi) e Caruso (Mi).



Le altre gare

Milano - Treviglio

Agrigento - Cantù

Juvi - Vanoli

Trapani - Stella Azzurra

Torino - Latina

Riposa Monferrato



Classifica

Cantù 30

Treviglio e Vanoli 26

Torino 25

Milano 20

Piacenza e Agrigento 18

Latina 14

Trapani, Juvi, Stella e Monferrato 10

Rieti 8