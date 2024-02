Npc aspetta la corazzata Livorno, tre giocatori acciaccati. Si allungano i tempi per il rientro di Roderick

RIETI - La Npc torna al PalaSojourner, domani (ore 18) a far visita ai reatini arriva una delle squadre più forti del girone, la Libertas Livorno, capolista assieme agli Herons e la Pielle. Servirà l’impresa per un match sulla carta proibitivo per i reatini, reduci dal ko di Avellino e ancora privi di Roderick (le cui condizioni saranno rivalutate nei prosismi giorni), toccherà nuovamente a Cavallero sostituire l’asso americano. La sconfitta di Avellino è stata una vera batosta per gli uomini di Ponticiello, soprattutto in termini di classifica, infatti dietro anche Caserta è tornata a vincere. Unico assente come detto Roderick, in settimana acciacchi per Cavallero, Del Sole e Zucca, che saranno comunque regolarmente in campo.

Il coach Ponticiello presenta così il match: «Ci aspetta un turno casalingo estremamente difficile contro una compagine forte ed organizzata. La Libertas Livorno, oltre ad essere reduce da una finale playoff, se valutiamo i punti ottenuti dalla quinta giornata in avanti, è la squadra che ne ha ottenuti più di tutti. E questo, per una compagine che è consapevole di essere reduce da due confronti esterni, intervallati dall’ampio successo con Desio, mi riferisco a turni lontani dal PalaSojourner contro Omegna e Avellino, che forse avremmo meritato di vincere, ma che ci sono sfuggiti di mano per dettagli infinitesimali, rappresenta un fattore ulteriore di motivazione. Cerchiamo l’impresa di battere quella che è in questo momento, per rendimento tecnico e classifica, la migliore compagine dei due gironi.

Vogliamo dimostrare di valere, al di là di infortuni e circostanze casuali che ci hanno finora condizionato, più della nostra attuale classifica»

Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 33 Zucca. All. Ponticiello.

Libertas Livorno: 1 Buca, 3 Bargnesi, 4 Fratto, 5 Williams, 8 Fantoni, 11 Tozzi, 12 Ricci, 14 Saccaggi, 19 Allinei, 24 Balestri, 99 Lucarelli . All. Andreazza.

Arbitri: Giovagnini e Caneva di Torino;

Le altre gare

Cassino – Omegna

Fiorenzuola – Herons

Sant’Antimo - Crema

Pielle – Caserta

Gema – Salerno

Piacenza – Desio

Legnano – Brianza

Piombino – Desio

Classifica

Herons, Pielle e Libertas 34

Gema 26

Brianza, Piombino e Sant’Antimo 24

Omegna, Crema e Avellino 22

Legnano, Fiorenzuola e Cassino 20

Desio e Piacenza 18

Rieti 14

Salerno 9

Caserta 8