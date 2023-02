Kienergia a caccia del tris nello scontro diretto con Trapani. Ceccarelli: «Sfida chiave, si sono rinforzati»

RIETI - I due successi consecutivi hanno rilanciato la Kienergia Npc, che domani torna al PalaSojourner (ore 18) per sfidare Trapani. Un crocevia per la stagione dei reatini, che con un altro successo sui diretti rivali siciliani (dopo lo 0-20 a tavolino dell’andata per la mancata sostituzione di un canestro rotto dopo una schiacciata di Timperi) balzerebbe al nono posto, vale a dire il posizionamento che a fine anno garantirebbe la permanenza in A2. Impensabile fino a qualche settimana fa, ma il successo contro Monferrato ha sbloccato i reatini, che hanno ritrovato serenità e nuovi equilibri con l’aggiunta di Paci, tra i più propositivi nel blitz di Piacenza la scorsa settimana.

Il coach

Domani sarà importante ripetersi per i suoi e coach Ceccarelli che presenta così la sfida: «Partita fondamentale, la più importante da agosto ad oggi. Abbiamo carica e voglia, siamo in striscia da due partite e vogliamo continuare. Trapani è una squadra che si è modificata molto, quasi come noi, hanno due stranieri nei ruoli del 4 e del 5 e negli esterni Massone, che per impatto è il miglior italiano del campionato attualmente».



Così in campo

Kienergia Npc: 4 Rotondo, 6 John, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ceccarelli.

2B Control Trapani: 0 Myles, 5 Renzi, 6 Rupil, 7 Minore, 9 Romeo, 14 Guiana, 17 Tsetserukou, 18 Mollura, 22 Massone, 23 Strumbis, 35 Kovachev. All. Parente.

Arbitri: Radaelli (Ag), Pellicani (Go) e Attard (Sr).



Le altre gare

Latina - Piacenza

Cantù - Monferrato

Vanoli - Milano

Treviglio - Juvi

Stella Azzurra - Agrigento

Riposa Torino



Classifica

Cantù 30

Treviglio e Vanoli 28

Torino 27

Milano e Agrigento 20

Piacenza 18

Latina 14

Trapani 12

Juvi, Stella Azzurra, Monferrato e Rieti 10