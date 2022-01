Le Kienergia vuole mettere la sesta sull'insidioso campo di Senigallia, in tre attesi agli straordinari

RIETI - In striscia positiva da 5 turni, la Kienergia Npc non vuole smettere di volare e al PalaPanzini di Senigallia (domani ore 18), va a caccia del colpaccio esterno. Per la seconda forza del campionato di fronte c'è la sorprendente Senigallia, formazione insidiosa e che in casa ha dato filo da torcere a tutte le compagini del campionato. Coperta corta per coach il Ceccarelli, nelle Marche senza l'infortunato Franco, attende Saladini da Mantova e per domani chiederà gli straordinari a Antelli, Del Testa e Testa.

Il general manager Gianluca Martini presenta così la sfida: «Senigallia arriva in un momento delicato, perché c'è un calendario complesso, con sfide complicate. Il momento lo affrontiamo con una piccola emergenza: Franco per noi è importante, ci consentiva di aumentare il livello d'intensità in difesa e di energia in campo. Il morale è alto, ma sappiamo che non è facile, andiamo in un campo complicato contro una formazione in fiducia, che a Roseto ha sfiorato il colpaccio. Per certi versi sono simili a noi, sono una formazione a cui piace correre. Cercheremo di portarci a casa questi due punti che sono molti importanti, perché ci consetirebbero di prepararci al meglio per il derby».

Così in campo

Goldengas Senigallia: 4 Giannini, 6 Calbini, 7 Giacomini, 8 Gnecchi, 9 Varaschin, 11 Bedetti, 15 Bedin, 19 Terenzi, 20 Figueras, 22 Cicconi, 39 Rossini. All. Gabrielli

Kienergia Npc: 0 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Arbitri: Caldarola (Ba) e Acella (Ba).

Le altre gare (II giornata di ritorno)

Real Sebastiani - Cesena

Giulianova - Jesi

Luiss - Ozzano

Teramo - Ancona

Imola - Roseto

Faenza - Rimini

Montegranaro - Civitanova

Classifica

Roseto 30 (16)

Kienergia Npc 24 (15)

Rimini 22 (14)

Real Sebastiani e Ancona 20 (15)

Imola 20 (16)

Ozzano 18 (15)

Senigallia 18 (16)

Cesena 14 (15)

Teramo 14 (16)

Faenza 12 (15)

Jesi 11 (15)

Luiss 10 (16)

Giulianova 6 (16)

Civitanova Marche 4 (15)

Sutor Montegranaro 2 (16)