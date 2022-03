Kienergia batte Ancona 60-52 e resta in alta quota. Del Testa, Testa e Timperi in doppia cifra. Foto

RIETI - Nonostante una settimana difficile, la Kienergia Npc non si scompone e tra le mura amiche fa il proprio compito, battendo Ancona, 60-52 il finale. In un match di certo non bellissimo, soprattutto nel primo tempo, i padroni di casa indirizzano subito la partita e nella ripresa, a parte qualche sbavatura, devono soltanto controllare. Tra le fila della Npc, Del Testa e Testa (13 e 11 punti) creano il vuoto dall'arco, in doppia cifra anche Timperi.

La gara

Punteggio basso e squadre in fase di studio nel primo quarto della sfida tra Kienergia e Ancona. La difesa reatina concede canestri facili e gli ospiti provano a mettere le mani avanti, andando sul +4. Una tripla di capitan Broglia fissa il punteggio sul 13-12 per gli ospiti al termine dei primi 10’ di gioco. Si sblocca Del Testa, ma tra le fila di Ancona Panzini prova a mettersi in mostra e gli ospiti trovano di nuovo il vantaggio. La Npc reagisce: Timperi trova la parità, tripla di Testa e due punti anche per Papa, reatini avanti di 4 a 3’ dall’intervallo lungo. Cresce la Kienergia in difesa, Timperi schiaccia e allunga nuovamente, ma Panzini riaccorcia, ma è Antelli sulla sirena con una tripla a fissare il punteggio sul 33-25 per la Npc al termine del primo tempo. Subito tripla di Papa al rientro, Tiberti e Timperi segnano dalla lunetta e la Npc vola sul +13 e Ancona non segna più. Del Testa con un’altra tripla porta i suoi sul +18, Quarisa dopo più di 8’ sblocca il digiuno degli ospiti, ma è troppo poco per impensierire una Kienergia completamente in controllo. Del Testa è preciso a cronometro fermo con un 4/4 e i reatini chiudono avanti 49-30 al penultimo intervallo. Testa sigla la tripla del 52-32, Ancona perde Pozzetti a 8’ dal termine per 5 falli, mentre Ceccarelli si affida di nuovo a Antelli, che prende il posto di Saladini, sfortunato con 3 falli. Ancona c’è, è viva e rifila il parziale: Rieti avanti soltanto di 11 lunghezze a 3’ dal termine. Timperi e Broglia riallontanano Ancona, Testa in contropiede chiude il match definitivamente. Nel finale c’è spazio anche per i giovani Imperatori, Cortese e Frizzarin, la Kienergia trionfa 60-52.