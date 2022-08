La Npc ufficializza l'ingaggio della guardia Usa Jordan Geist: «Pronto a dare il massimo». Ora il roster è completo

RIETI - Roster completo per la Kienergia Npc. Ufficiale l'accordo tra il club di patron Cattani e la guardia Jordan Geist, che assieme a Darryl Tucker andrà a comporre la coppia di stranieri della Kienergia. Dopo aver incassato il "no" di Jackson, la società è corsa subito ai ripari e ha fatto partire l'assalto a Geist, reduce da tre stagioni in Germania.



La nota del club

La NPC Rieti comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2022/23 con la guardia Jordan Geist. Nativo di Fort Wayne, Indiana, classe 1997, Jordan Geist è un prospetto della University of Missouri da cui esce nel 2018-2019 con 14.8 punti a partita e 3 apg.



L'esordio europeo avviene nella Pro A tedesca con la maglia dei Gladiators di Trier. Al termine della stagione risulta essere il capocannoniere del campionato con 18.6 punti di media, il 45,5% dal campo ed oltre il 40% da 3 punti.

Annata successiva sempre in Pro A con MLP Heidelberg con cui chiude a 15.3 di media e la vittoria del campionato con conseguente promozione in Bundesliga. La scorsa stagione in BBL ha viaggiato a 12.6 punti di media arrivando a segnare 19 punti contro Bonn, 23 contro Ludwigsburg e 15 contro il Bayern Monaco.

«Sono molto contento della firma con Rieti, non vedo l'ora di arrivare e conoscere i miei nuovi compagni e lo staff - afferma Geist - Ho sentito cose molto positive sull'ambiente ed i tifosi e non vedo l'ora di giocare per loro e dare il massimo. Sono pronto per questa nuova avventura».