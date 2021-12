KIenergia, ritrovare la difesa per espugnare Jesi. Antelli, Broglia e Franco non al top

RIETI - Si torna subito in campo, il modo migliore per mettersi definitivamente alle spalle il passo falso di Ozzano. Riparte da Jesi la corsa della Kienergia Npc di Ceccarelli, che al PalaTriccoli (ore 18) sfida i padroni di casa della The Supporter. Con l'avvicendamento in panchina da Meneguzzo al vice Francioni e soprattutto con l'innesto dell'ex Orlandina Flavio Gay, l'Aurora vuole cambiare marcia. Per tornare alla vittoria Ceccarelli chiederà solidità difensiva, ma serve ritrovare fiducia e pericolosità in attacco, soprattutto tra gli esterni. Antelli, Broglia e Franco non sono al meglio.

Andrea Auletta, assistant coach della Npc, presenta così la sfida di Jesi:«Veniamo da una settimana anomala, è il primo turno infrasettimanale. Abbiamo cercato di ricaricare le batterie, soprattutto da un punto di vista mentale e poi tecnico. C'è voglia di riscatto, non dobbiamo ripetere la brutta prestazione di domenica in casa con Ozzano, ci aspetta una settimana dura, perché domenica c'è Rimini. Jesi ha aggiunto un giocatore importante per la categoria, sono reduci da una bella vittoria con Cesena, sono giovani, ma con riferimenti chiari, come Gloria, Ferraro e Magrini. Fanno della corsa e dell'energia il loro punto di forza, noi vogliamo lasciare alle spalle la sconfitta di domenica».

Così in campo

The Supporter Jesi: 1 Ferraro, 6 Memed, 8 Moretti, 13 Cocco, 15 Gay, 16 Gloria, 21 Fioravanti, 25 Valentini, 32 Rizzitiello, 59 Fabi, 99 Magrini. All. Francioni

Kienergia Npc: 0 Testa, 1 Timperi, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 7 Cortese, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 25 Franco. All. Ceccarelli

Arbitri: Venturini (Lu) e Antonelli (Mc)

Le altre gare (XI giornata)

Real Sebastiani - Teramo

Cesena - Luiss

Civitanova - Imola

Rimini - Senigallia

Ozzano - Montegranaro

Ancona - Roseto

Faenza - Giulianova

Classifica

Roseto 18

Imola 16

Rimini *, Kienergia, Real e Ancona 14

Senigallia e Ozzano 12

Teramo 10

Cesena e Faenza 8

Jesi* 5 (-1)

Luiss e Giulianova 4

Civitanova e Montegranaro 2

*una gara in meno