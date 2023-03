Npc, parte da Chieti la corsa per la salvezza, poi San Severo, Ravenna e Mantova: il calendario competo

RIETI - Reso noto il calendario della fase a orologio, con i reatini inseriti nel girone nero. Otto gli appuntamenti, quattro gare d’andata e quattro di ritorno. Il primo appuntamento per Kienergia Npc è domenica 2 aprile sul campo di Chieti, mentre l’ultima sfida è in programma a Mantova il 21 maggio. L’esordio a Rieti è fissato per il sabato di Pasqua contro San Severo degli ex Sabatino e Tortù, quest’ultimo in maglia Npc fino a dicembre. L’altra avversaria sarà invece Ravenna dell’altro ex Bonacini. Girone apertissimo ed equilibrato sulla carta, che darà per le otto formazioni al via, (ci sono anche le avversarie in campionato Juvi, Monferrato e Stella Azzurra), la possibilità di salvarsi senza passare dai playout. Infatti tutte le 8 squadre al via partiranno dai sei punti, in virtù degli scontri diretti della stagione regolare: le prime due classificate raggiungeranno il traguardo salvezza in anticipo, le squadre classificate dalla terza alla sesta posizione dovranno vedersela invece ai playout, mentre le ultime due retrocederanno direttamente in B.



Il calendario

Chieti - Rieti (2/4, 30/4);

Rieti - San Severo (8/4, 7/5);

Ravenna - Rieti (16/4, 13/5);

Rieti - Mantova 23/4, 21,5).