Npc, battere l'ostica Brianza per ritrovare fiducia. Melchiorri c'è. Ponticiello: «C'è voglia di riscatto»

RIETI - Turno infrasettimanale per la Npc, che stasera al PalaSojourner (ore 21) ospita la Lissone Interni Brianza dell’ex Nonkovic, nel match valido per la trentesima giornata di campionato. Lombardi in piena corsa playoff e in fiducia dopo il successo interno su Cassino, fanno visita ad una Npc di nuovo in piena crisi, reduce da quattro ko consecutivi. Un successo serve per ritrovare fiducia e morale in vista delle sfide più alla portata. Melchiorri torna a disposizione dopo il colpo al volto subito sabato scorso.

Coach Ponticiello presenta così la gara: «Con Brianza abbiamo la necessità di ritrovare innanzitutto la fiducia nei nostri mezzi, ripartendo dalle cose mostrate nel primo tempo di sabato. L’avversario è duro, fisico, ma le necessità di classifica e di riacquisire morale debbono essere al centro di tutto. Questo gruppo ha dimostrato tante volte di saper reagire alle difficoltà e rientrare in campo dopo solo tre giorni dal match con Legnano è una occasione di riscatto che non vogliamo farci sfuggire».



Così in campo

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 33 Zucca, 97 Novelli, 98 Reginaldi, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Brianza: 7 Valesin, 8 Galassi, 9 Radaelli, 10 Caffaro, 11 Loro, 12 Fabiani, 13 Nonkovic, 14 Stazzonelli, 22 Lanzi, 24 Ceparano. All. Lombardi.

Arbitri: Rezzoagli (Ge) e Tognazzo (Pd).



Le altre gare

Cassino - Gema

Avellino - Omegna

Piacenza - Libertas

Pielle - Salerno

Fiorenzuola - Legnano

Caserta - Piombino

Desio - Crema

Herons - Sant’Antimo



Classifica

Pielle 48

Herons e Libertas * 44

Gema 32

Brianza, Avellino, Piombino, Sant’Antimo * e Legnano 30

Crema e Piacenza 28

Omegna e Fiorenzuola 26

Cassino 24

Desio 22

Rieti * 18

Salerno 15

Caserta * 8

* una gara in meno