Kienergia crolla ad Agrigento, da dimenticare il primo e l'ultimo quarto. Vincono i siciliani 93-68. Coach a rischio

RIETI - Ennesima figuraccia stagionale per la Kienergia Npc, che ad Agrigento incassa un'altra batosta: reatini ko 93-68 al PalaMoncada. Una vera e propria umiliazione quella subita per il club reatino, alle prese con una delle peggior prove della sua storia in A2 in trasferta. Il team di Ceccarelli, che a questo punto potrebbe tornare in discussione, non è mai stato in partita al PalaMoncada: il pessimo avvio nel primo quarto, con ben 31 punti subiti e un sonoro +18 per i padroni di casa condizionano il match per la Npc, che rincorre per due quarti, aggrappandosi a Zugno, prima di crollare definitivamente nelle prime battute dell'ultima frazione.

Il primo tempo

Primo quarto di marca agrigentina con un Alessandro Grande dominante in avvio a suon di triple. Agrigento scappa così via sul +16, confusionaria la formazione reatina, rimasta negli spogliatoi per tutto il primo quarto: Grande ne rifila 14 nei primi 10’ e Rieti rischia seriamente di uscire dalla partita dopo il 31-13 del primo quarto. La Npc rientra in campo con un buon piglio, 9-3 di parziale in avvio e Cagnardi fera il gioco sul + 11 per i suoi. Zugno prova a dare la scossa con canestri importanti, pesanti però gli errori dall’arco di Timperi e Del Testa, Grande invece dall’altra parte continua la sua serata di grazia. I liberi di Zugno e 5 punti consecutivi di Geist riavvicinano veramente Rieti per la prima volta, soltanto + 5 per Agrigento. Nel momento di difficoltà di Agrigento, risponde Grande da 3, la Npc rientra bene dal time out ma spreca troppo nell’ultimo minuto, Grande è lucido e confeziona un assist al bacio per Marfo che manda le squadre negli spogliatoi sul 47-37.

La ripresa

Altro black out per la Npc in un terzo quarto dai ritmi altissimi. Gli ospiti crollano in difesa, subendo tanto a rimbalzo, si sblocca anche Chiarastella e Agrigento va sul +13. Nonkovic e Bonacini riaccorciano fino al meno 8, Rieti è ancora aggrappata al match. Ambrosin e Peterson riallungano, Francis allo scadere del terzo quarto fissa il punteggio sul 69-55 alla penultima sirena. Negri affossa la Npc, +17 in avvio dell’ultimo quarto per i padroni di casa, Francis schiaccia e infiamma il PalaMoncada, Rieti già ko a 8’ dal termine. Show di Agrigento, che chiude così in largo anticipo la partita, Rieti prova a difendere l’orgoglio in una partita, Grande da lontanissimo sigla il + 21 dei suoi. Tanto nervosismo nel finale, Agrigento sale a quota 80. Pesante il finale, 93-68 per Agrigento.

Il tabellino

Moncada Energy Agrigento: Grande 22 (2/3, 6/11), Ambrosin 19 (1/4, 4/7), Francis 10 (4/5 da 2), Chiarastella 6 (0/1, 2/3), Marfo 13 (4/8 da 2); Peterson 9 (1/5, 0/0), Negri 9 (2/4, 1/2), Mayer 3 (0/1, 1/2), Traore 2 (1/1 da 2), Bellavia 0, Cuffaro ne. All. Cagnardi

Kienergia Rieti: Zugno 20 (4/6, 3/6), Geist 13 (5/10, 0/1), Timperi 11 (2/3, 1/4), Tucker 10 (4/7, 0/1), Rotondo 2 (1/1 da 2); Bonacini 8 (2/4, 0/1), Nonkovic 3 (0/1, 1/1), Maglietti 1 (0/1 da 2), Del Testa 0 (0/1, 0/2), Marchiaro 0 (0/3 da 2), Jhon ne, Feliciangeli ne. All. Ceccarelli

Arbitri: Moretti (Pg), D’Amato (Rm) e Di Martino (Na).

Note: Tiri liberi Agrigento 21/25, Rieti 17/24; tiri da 3 Agrigento 14/25, Rieti 5/16. Usciti per 5 falli Chiarastella e Tucker