Kienergia ko contro Chiusi 75-64, ma la voglia di lottare c'è. Ceccarelli: «Ora prepariamo la Supercoppa»

Martedì 7 Settembre 2021, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 20:55

RIETI - A Porano la terza uscita del precampionato della Kienergia Npc si conclude con una sconfitta: la San Giobbe Chiusi, neopromossa in A2 e con in campo gli ex Carenza e Wilson passa 75-64.

La partita

Punteggio azzerato a ogni quarto. Gli uomini di Ceccarelli che tengono botta nella prima frazione (19-14), mentre soffrono nel secondo periodo (26-17), scivolando sul meno 15, dinanzi alla maggiore fisicità dei toscani e alla pericolosità dal perimetro di Wilson e Musso. Positiva la reazione al rientro, ai reatini infatti va il terzo quarto (17-20): Timperi e Testa trovano il canestro con continuità, Papa è reattivo a rimbalzo e la Npc è avanti di 3 lunghezze. Grande equilibrio nell’ultimo quarto (13-13): la Kienergia cresce in difesa e grazie alle conclusione di Papa e degli esterni Timperi e Testa, i migliori tra le file della Npc con 17 e 14 punti, recupera lo svantaggio iniziale.

Il coach

Nel dopo gara il coach Ceccarelli commenta così la prova fornita dalla sua squadra: «Amichevole di spessore, contro una formazione di categoria superiore. Abbiamo fatto intravedere il nostro spirito, quello che ci dovrà accompagnare per tutto l’arco della stagione, ovvero la gran voglia di lottare. Sicuramente dobbiamo affinare alcune situazioni tecniche, ma per quello abbiamo tempo. Il cuore e la voglia non dovranno mai mancare, domani si torna in palestra per preparare la Supercoppa di venerdì sera».

Il tabellino

Kienergia Npc Rieti: Timperi 17, Testa 14, Papa 9, Antelli 4, Tiberti 5, Broglia 8, Del Testa 7, Franco, Imperatori, Buccini, Frizzarin. All. Ceccarelli.