Natale per ricominciare a Longone Sabino: il Comune festeggia in piazza con grandi e piccoli

RIETI - Un Natale per ricominciare, è lo slogan scelto a Longone Sabino dal Comune per un’iniziativa che, sabato 18 dicembre, radunerà la popolazione locale e turisti nel campetto di Osteria Mattoni, nei pressi del palazzo comunale (area sottoposta ai controlli anti Covid, dove si potrà accedere solo con il Green pass), per festeggiare l’arrivo del Natale. Patrocinata dalla sezione locale dell’Associazione nazionale dei carabinieri in congedo, particolarmente attiva sul territorio, dalla Regione e dalla Pro loco, la manifestazione vuole richiamare grandi e piccoli, uniti da un programma che la mattina (ore 12) prevede la consegna di strenne natalizie agli over 70, preceduta dall’esibizione della banda musicale Verdirosi di Longone Sabino, gemellata con la Fanfara Carabinieri di Roma, e nel pomeriggio (a partire dalle ore 14) da uno spettacolo di animazione per i bambini, allietato dai giochi e dall’intrattenimento della mascotte Olaf.