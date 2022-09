RIETI - Il maltempo flagella diversi comuni della provincia, ma i disagi maggiori si registrano in Sabina. Un violento nubifragio, nella mattinata di oggi 8 settembre, ha causato la caduta di alberi che hanno provocato danni ad autovetture in sosta e interdetto, in alcuni casi, la viabilità sulle vie interne ai centri abitati. Anche lungo la statale Salaria per la forte pioggia sono caduti massi e detriti sulla carreggiata.

La situazione peggiore è stata sicuramente registrata sul territorio comunale di Fara Sabina e soprattutto nella frazione di Passo Corese dove abitazioni, garage e negozi sono stati sommersi dall’acqua proveniente dai tombini saltati proprio nelle due vie (Matteotti e Garibaldi) recentemente interessate dai lavori di manutenzione straordinaria. Sui social è esplosa la rabbia di commercianti e residenti che hanno pubblicato numerose immagini e video a testimonianza dei disagi e dei danni che hanno dovuto contare.