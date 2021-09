Incidente in moto da cross: muore noto carrozziere di Mosciano

Domenica 26 Settembre 2021, 12:59

La tragedia questa mattina nelle campagne di Bellante (Teramo), in contrada Sant’Angelo. Nicola Vagnozzi, 61 anni, è deceduto a seguito di una caduta con la sua moto da cross. L’uomo, appassionato delle due ruote, stando ad una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti per tutti i rilievi del caso, mentre stava facendo lo sterrato sarebbe caduto in un fossato profondo circa due metri.

Ad allertare i soccorsi un altro centauro. Sul posto quando è arrivata l’ambulanza del 118 la situazione è apparsa subito grave. I sanitari hanno anche l’allertato l’eliambulanza dall’Aquila. Purtroppo ogni sforzo è risultato vano. Sul luogo anche i vigili del fuoco. Vagnozzi, molto conosciuto in zona, era titolare di un’autocarrozzeria a Mosciano.