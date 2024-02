Incidente nei boschi questa mattina, domenica 4 febbraio, a Sora, in località Selva alta. Un giovane a bordo della sua moto da cross è caduto rovinosamente. Difficili i soccorsi. Sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 insieme ad una eliambulanza e ai vigili del fuoco. Ancora non si conoscono le condizioni del ferito, ma la situazione - per quanto si apprende - è molto grave.

