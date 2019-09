© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Presentato questa mattina il programma 2019 di Liberi sulla Carta, Fiera dell’Editoria Indipendente che torna a Rieti dall’11 al 15 settembre.Un evento fondamentale per la vita culturale della città, con il polo culturale di Santa Lucia che come lo scorso anno torna ad accogliere un programma ricchissimo di ospiti, reading, musica, aperitivi letterari, una partita di calcio ed eventi collaterali anche per i più piccoli.L’edizione 2019 è stata illustrata dagli organizzatori Fabrizio Moscato ed Emiliano Avetti, dal vicesindaco del Comune di Rieti Daniele Sinibaldi, dall’assessore alla cultura Gianfranco Formichetti e dal presidente della Fondazione Varrone, Antonio D’Onofrio.I nomi dei grandi ospiti, tra loro Giancarlo Giannini, Michela Murgia, Marco Giallini, hanno già riscosso il plauso del pubblico.Il tema dell’edizione numero undici sarà #facciamospazio, proprio nel cinquantesimo anniversario dell’allunaggio da parte della crew statunitense dell’Apollo 11.Trenta saranno gli stand degli editori presenti, tutti rigorosamente indipendenti, come trenta saranno gli appuntamenti che animeranno Rieti.