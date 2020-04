Ultimo aggiornamento: 12:21

RIETI - Terminato il quadro degli ottavi di finale riservato al contest “Leggende”, ideato dalla Lnp e proposto anche dalla Npc ai suoi sostenitori, che continuano a prendere parte attivamente al gioco: 1200 in media e ben 3543 visualizzazioni nei canal social targati Npc, ma il boom di adesioni si registra anche a Biella, Napoli, Forlì e Verona. Da lunedì sera, giorno di Pasquetta, al via i quarti.Dopo Brunamonti, Finley, Casini, Cannon e Zampolini, accedono ai quarti Joe Bryant, Simone Bagnoli e in maniera netta ed indiscussa Willie Sojourner, che nell'ultima sfida ha superato Bobby Jones. Dopo una prima fase che ha regalato diversi colpi di scena (le eliminazioni di Fazzi, Sanesi, Johnson e Riva), anche gli ultimi incroci, dagli esiti scontati in partenza, si sono rivelati sorprendenti.Uno su tutti, la vittoria di Bagnoli su Feliciangeli. Picchio, capitano di mille battaglie, attuale team manager della Npc e vero numero 10 indiscusso del basket reatino, perde il sondaggio contro l'ex pivot, anche lui legatissimo a Rieti, vestendo la maglia amarantoceleste con ben 4 società diverse (Virtus, Nsb, Rbc e Npc).Ora avanti con i quarti di finale, che regalerà i seguenti accoppiamenti: Brunamonti - Finley, Casini - Cannon, Zampolini - Bryant, Bagnoli - Sojourner. Si partirà il lunedì di Pasquetta con la sfida tra una leggenda del basket italiano come Roberto Brunamonti, un simbolo del basket azzurro tra Rieti, Bologna e nazionale, e Morris Finley, playmaker rivelazione della Nsb che debuttò in A1 nel 2007/08, nella quale risultò il miglior marcatore del torneo, prima di sbarcare a Siena e poi a Milano.