RIETI - Da due giorni ormai, in via Cavour i lavori per il cablaggio in fibra di quella zona a ridosso dell'argine del Velino, sono fermi. Il motivo all'apparenza sembrerebbe di facile risoluzione, ma quella Panda bianca (in foto) parcheggiata proprio sulla traiettoria del posizionamento del cavo, osteggerebbe l'avanzamenro dei lavori. In tanti, passando da quelle parti, hanno esclamato «vabbè, ma fatela rimuovere..».



Impossibile, per via del tagliando che preannuncia la presenza sul mezzo di un disabile. Tra la rassegnazione della ditta che sta operando in zona e l'ilarità dei residenti, in via Cavour per il momento ci si deve accontentare dell'adsl! Ultimo aggiornamento: 18:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA