Lunedì 29 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Doppio furto con spaccata in pieno centro a Passo Corese. Ad essere prese di mira due storiche attività commerciali: il centralissimo supermercato “Tidi Discount” di via Giacomo Matteotti, di fronte a piazza della Libertà, e l’area di servizio con annesso distributore di benzina “3Diesse Energia”, situato in via Gramsci. A rivelare il collegamento tra i due colpi è stata l’incredibile dinamica degli eventi, con i ladri che, per fare spazio alla cassaforte prelevata dalla sala interna del distributore, sono stati costretti a disfarsi di un gioco per bambini prelevato dal primo colpo.

Ad allarmare, inoltre, è anche l’automobile utilizzata dai ladri, un’Audi sportiva nera che richiama i colpi a raffica messi a segno nei mesi scorsi nell’area di Osteria Nuova. Che sia la stessa macchina, e che quindi ad operare nella notte di ieri a Passo Corese sia la stessa banda? Saranno i carabinieri di Poggio Mirteto, che stanno eseguendo le indaginia fare luce su questo interrogativo.



Doppio blitz. Sono quasi le quattro del mattino, e l’auto con a bordo i quattro ladri, tutti a volto coperto, si ferma in prossimità del centralissimo discount coresino. Dalla macchina scendono tutti, con l’autista che rimane in prossimità del mezzo e gli altri tre che riescono a togliere dalla saracinesca il nottolino di ancoraggio. Qualche minuto dentro il market e i banditi escono con in mano poco o niente, quindi la partenza veloce lungo via Giacomo Matteotti, prima di girare per via XXIV Maggio e prendere via dei Bretoni in direzione casello autostradale. Ed è qui che i ladri entrano di nuovo in azione, prendendo di mira la sala commerciale del distributore di benzina situato lungo via Gramsci.

Con la stessa modalità: l’autista resta a fare il palo e gli altri tre complici di nuovo in azione. Ci vorranno ben 16 distinti colpi di mazza per scardinare dalle guide il vetro anti-sfondamento del piccolo edificio. Una volta dentro i malviventi trovano e forzano la porta verso il seminterrato, da dove accedono alla cassaforte, che viene letteralmente asportata e caricata in macchina. Non prima, però, di aver creato il giusto spazio, che costringe la banda a lasciare in strada i proventi di altri due colpi: quello messo a segno poco prima, e addirittura un furto di sigarette che, a seguito dei primi accertamenti effettuati dai militari, risulterà essere stato messo a segno 24 ore prima addirittura ad Attigliano, in provincia di Terni, situato però sulla medesima direttrice autostradale. Una volta caricata la cassaforte l’Audi nera sparisce a velocità elevata verso la 4 dir, casello di Fiano Romano e l’autostrada.

Le indagini. Sul doppio colpo indagano ora i militari della compagnia mirtense, coadiuvati dai colleghi di Passo Corese, che hanno già esaminato tutti i filmati di entrambi i sistemi di videosorveglianza, quello del supermarket e quello dell’area di servizio, raccogliendo tutti gli elementi necessari ad avviare gli accertamenti. Sulla serie di furti messi a segno da quella che, probabilmente, potrebbe essere un’unica banda, è da tempo alta anche l’attenzione della Procura della Repubblica di Rieti, che segue da vicino gli sviluppi di questo nuovo, inquietante episodio. E mentre è ancora al vaglio, da parte dei gestori di entrambe le attività commerciali colpite, il calcolo dei danni subiti, la comunità di Passo Corese si è immediatamente stretta vicino ai titolari dei due esercizi – entrambi gestiti da due storiche famiglie del territorio - mostrando solidarietà da subito.