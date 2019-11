RIETI - Luce nuova in città. La notte reatina cambia colore, lascia il vecchio “arancio” datato anni ’80 e vira verso un nuovo bianco, per certi versi anche un po’ retrò.



Rieti al passo con i tempi però e in più della metà del territorio è realtà la nuova illuminazione che, entro febbraio coprirà tutte le strade del Comune, frazioni incluse. La nuova illuminazione pubblica consente un risparmio energetico del 65%.



