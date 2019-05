MeToo, scandalo in tv: reporter accusato di molestie da 12 colleghe

Scoppia un caso #Me Too anche nel mondo del giornalismo. Accade in Brasile dove un famoso reporter, Gerson de Souza, considerato uno dei più esperti della Tv Record, di proprietà del pastore evangelico Edir Macedo, è stato accusato di molestie sessuali almeno da 12 donne. La maggioranza sono colleghe di redazione nel programma "Domingo Espetacular".

Secondo il portale di notizie Uol, le denunce sono arrivate tutte in settimana all'ufficio del personale dell'emittente. Da parte sua, Souza smentisce le accuse e afferma che si tratta di una «vendetta» trasversale messa in atto da una delle sue accusatrici, una produttrice, ovvero una giornalista che lavora dietro le quinte per appurare la veridicità delle informazioni e per fissare interviste e riprese. «Non c'è stato niente, non ho molestato nessuno», si è difeso il reporter televisivo.

Qualche settimana fa aveva fatto discutere l'inchiesta svolta nelle redazioni francesi i cui risultati sono apparsi su France Info e sul Monde: è emerso che i comportamenti sessisti e le aggressioni sessuali sono molto più frequenti e diffusi di quanto si possa immaginare. Su 1.837 risposte raccolte dai tre collettivi (271 provenienti dagli studenti delle scuole di giornalismo), 1.500 persone hanno dichiarato di essere state vittime o testimoni di almeno un comportamento sessista. Tra le donne che hanno partecipato all’inchiesta, il 67 per cento ha affermato di essere stato vittima di frasi sessiste, il 49 di commenti a connotazione sessuale e il 13 di vere e proprie aggressioni sessuali.

