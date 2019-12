Il Papa all'Angelus annuncia la visita a Greccio

RIETI - "Oggi pomeriggio andrò a Greccio nel luogo dove san Francesco fece il primo presepe".

Con queste parole Papa Francesco ha annunciato, pochi minuti fa, nel dopo Angelus in piazza san Pietro, il suo viaggio a Greccio.

Il pontefice ha fatto cenno alla lettera che vede al centro il significato e il valore del presepe.

"Il presepe - ha detto - è un segno semplice, un segno mirabile della fede cristiana. Una lettera breve che può dar bene per prepararsi al Natale. Accompagnatemi con la preghiera in questo viaggio".