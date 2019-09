© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella mattinata di sabato 21 settembre 2019, in occasione del concorso fotografico Wiki Loves Valle del Primo Presepe, organizzato da Chiesa di Rieti e Comune di Rieti, in collaborazione con Wikimedia Italia, si terrà una Wiki Gita. Sarà una passeggiata alla scoperta dei monumenti della città di Rieti inseriti nel concorso pensato per documentare e mettere in evidenza luoghi e monumenti particolarmente significativi della Valle Santa reatina.Da non perdere, dalle 9 alle 12.30, l’apertura straordinaria dell’Oratorio di San Pietro Martire, resa possibile grazie alla cortese disponibilità del Comando della Caserma Verdirosi. L’accesso, aperto a tutti, permetterà di poter ammirare e fotografare lo splendido affresco “Il Giudizio Universale” dei fratelli Torresani.L’itinerario prevede la visita ai seguenti monumenti, tutti liberamente fotografabili: Statua di San Francesco, Archi di Palazzo Papale, Basilica Minore di Sant’Agostino, Presepe Monumentale di Francesco, Chiostro della Beata Colomba, Oratorio di San Pietro Martire, Cattedrale di Santa Maria, Chiesa di San Francesco, Mura medievali della città, Chiesa di San Domenico, Pontificio Organo Dom Bedos-Roubo, Statua della Lira, Teatro Flavio Vespasiano.Programma della giornata:Ore 8.45: appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele IIOre 9:00: partenza alla scoperta dei monumenti da fotografareOre 12.30: conclusione della gita sotto gli Archi di Palazzo Papale per la foto di gruppo al Presepe Monumentale del maestro Francesco Artese.Per partecipare alla Wiki Gita è necessario iscriversi entro il 16 settembre 2019 inviando una mail a: info@valledelprimopresepe.it