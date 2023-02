Passo Corese, guasto alla caldaia, scuola dell'infanzia chiusa giovedì e venerdì

RIETI - La scuola dell'infanzia di Passo Corese, situata in via XXI Aprile, resterà chiusa il 9 e 10 febbraio a causa di un guasto alla caldaia che impedisce l'entrata in funzione dell'impianto di riscaldamento.

"Nel pomeriggio di oggi, 8 febbraio - spiega la sindaca Roberta Cuneo - è stato segnalato il guasto all'impianto di riscaldamento, i tecnici hanno tentato di riavviare la caldaia, ma hanno appurato che era necessaria la sostituzione. La nuova è stata già ordinata e dovrebbe arrivare domani e per consentire le operazioni di installazione ho predisposto un'ordinanza di chiusura della scuola nei giorni di giovedì 9 e venerdì 10 febbraio".