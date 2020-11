“Luoghi del Cuore” Fai, nel censimento l’Ospedale Vecchio e la Chiesa di Sant’Antonio Abate superano i 3500 voti

RIETI - Grande soddisfazione per il Gruppo Fai Rieti che, ad un mese dalla fine del censimento dei "Luoghi del Cuore" del Fai, ha raccolto più di 3500 voti a favore dell'Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant'Antonio Abate. Il complesso, sito nel pieno centro storico cittadino, è attualmente il quinto luogo più votato nel Lazio, avendo ricevuto numerose preferenze anche al di fuori del territorio reatino.

Un traguardo molto importante, dunque, per il Gruppo Fai Rieti, che, dall'inizio del censimento, è stato costantemente supportato da enti, istituzioni e associazioni. Essenziale è stato poi il contributo di molti cittadini reatini che, proprio come tanti commercianti della provincia, hanno votato e sostenuto con forza un vero e proprio gioiello della città di Rieti.

Per votare l'Ospedale Vecchio e la Chiesa di Sant'Antonio Abate nel censimento dei "Luoghi del Cuore" del Fai, c'è tempo fino al 15 dicembre. È possibile esprimere la propria preferenza online su https://www.fondoambiente.it/luoghi/ospedale-vecchio-e-chiesa-di-sant-antonio-abate?ldc oppure nei negozi ed esercizi commerciali della provincia di Rieti che espongono il logo del Fondo Ambiente Italiano.

L’obiettivo del Gruppo Fai di Rieti per il 2021 è promuovere la partecipazione delle istituzioni e del comitato promotore per il recupero dell’Ospedale Vecchio e della Chiesa di Sant'Antonio Abate al bando del Fai, presentando un progetto per rendere fruibile una parte del complesso. Più saranno i voti, maggiori saranno le speranze che il desiderio del gruppo reatino possa diventare realtà.

