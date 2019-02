UNDER 20

UNDER 15

UNDER 13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Successi importanti per le formazioni giovanili della ForestaSmall: l'Under 13 e l'Under 15 con le loro rispettive vittorie accedono alle seconde fasi dei campionati. Turno di riposo per l'Under 16 Eccellenza, mentre l'Under 20 nulla può contro la capolista Stella Azzurra.Al PalaCordoni La ForestaSmall di coach Boldini si arrende alla capolista con onore, che passa con il punteggio di 39-77. La Stella Azzurra imbottita di stranieri, alcuni dei quali nel giro dei Roseto Sharks in Serie A2 si aggiudica la sfida e allunga il vantaggio sulle inseguitrici, consolidando la vetta, con ben 11 vittorie. Per i reatini c'è la possibilità di rifarsi già dal prossimo impegno sul campo del Roma Nord.La vittoria esterna sul campo di Terni permette alla formazione di coach Di Fazi di accedere in anticipo alla seconda fase del campionato per le finali regionali, e si candida così a recitare un ruolo da protagonista.Doppio impegno per i ragazzi di coach Fusacchia, vittoriosa al PalaCordoni 50-47 nel weekend. Mentre ieri sera a Foligno è arrivata un'altra soddisfazione, infatti la compagine reatina ha battuto la capolista Foligno, nella prima gara della seconda fase. Gli umbri arrivavano da 15 vittorie e una sola sconfitta.